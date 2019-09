Era o dia do 18º aniversário de Owen e a namorada resolveu surpreendê-lo com bilhetes para uma exposição sobre Star Wars e um jantar a dois na cadeia de fast food britânica Byron, perto da London Eye. Owen Carey morreu nos braços da namorada, na sequência de um grave choque anafilático. Ainda foi conduzido ao hospital, mas o óbito foi declarado após 45 minutos de infrutíferas tentativas de reanimação.

Owen era severamente alérgico ao trigo e a laticínios e andava normalmente com uma caneta de epinefrina autoinjectável com ele. Nesse dia, tinha-se esquecido.

A autópsia confirmou que a anafilaxia foi a causa da morte, em abril de 2017. E a família foi à procura de respostas e de justiça.

O tribunal vem agora confirmar que Owen alertou os funcionários do restaurante para as alergias de que sofria, mas o seu pedido continha vestígios de manteiga, substância que não estava declarada na composição do hambúrguer que ingeriu.

A vítima alertou os colaboradores para as suas alergias. O menu não fazia referência a nenhum molho ou potencial ingrediente alergénico na comida que pediu”, concluiu o perito Briony Ballard, num documento enviado ao tribunal, na última sexta-feira.

A vítima não foi informada que o pedido continha alergénicos. A comida servida e consumida pela vítima continha laticínios, que lhe provocaram uma anafilaxia severa, que lhe veio provocar a morte”, acrescentou.

A cadeia de fast food, que tem mais de três dezenas de restaurantes só em Londres, já fez saber que não vai contestar a acusação e pretende assumir todas as responsabilidades.