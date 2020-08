Dois adolescentes israelitas descobriram um tesouro com mais de mil anos.

Os jovens encontraram centenas de moedas de ouro que estavam guardadas num vaso de barro. A descoberta foi feita após os dois se terem voluntariado para participar numa escavação no centro de Israel, onde está planeada a construção de um novo bairro.

“A pessoa que enterrou este tesouro há 1.100 anos deve ter tido esperança de o voltar a encontrar, uma vez que o vaso estava preso com um prego para que não se movesse”, disse o diretor da escavação, Liat Nadav-Ziv, citado pelo The New York Times.