A noiva tem 62 anos e o noivo 70. Ambos têm covid-19 e decidiram casar-se num hospital de Madrid, Espanha, onde estão internados. O padre abençoou a união por videoconferência.

Estão juntos há 14 anos e a doença separou-os no mês passado, quando ambos foram internados. Até o pedido de casamento ocorreu à distância, com recurso às novas tecnologias.

Nunca me tinha perguntado se queria casar com ele. E há uns oito dias enviou-me uma mensagem por WhatsApp, se queria casar com ele. Que alegria tão grande! Eu disse: claro que sim, é o sonho de toda a minha vida, tornar-me tua mulher”, conta Rosário.