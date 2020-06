As autoridades holandesas ordenaram o abate de cerca de dez mil visons, depois das suspeitas de que os animais tenham infetado com o novo coronavírus dois funcionários que trabalham em explorações desta espécie. A chacina deverá começar já na sexta-feira.

A Comissão de Proteção Animal já foi informada e vai garantir que os animais tenham uma morta digna e responsável”, alertou a ministra da agricultura holandesa, Carola Schouten numa carta dirigida ao parlamento.

O sul dos Países Baixos é o principal epicentro da pandemia no país e é a região, onde se situam a maioria das quintas dedicadas à procriação de visons. Pelo menos dois ministros holandeses acreditam que o aumento de casos localizado na região pode estar correlacionado com os animais. Isto, porque no último mês surgiu a teoria de que os visons são capazes de transmitir o novo coronavírus ao homem.

Limpar as explorações [de visons] infetadas é do interesse da saúde pública e animal”, reiterou Carola Schouten.

Estas quintas de criação de visons são compostas por centenas de animais e podem representar um “reservatório” do novo coronavírus. No entanto, as autoridades de saúde holandesas dizem que o risco de transmissão entre os seres humanos e os visons, e vice-versa, mantém-se “mínimo”.

No último mês, o ministério da agricultura holandês já tinha reportado dois casos, em que se acreditava que um vison teria transmitido Covid-19 a um tratador. Esta teoria seria a primeira transmissão inter-espécies desde que o surto do novo coronavírus se iniciou, na China.

O surto de Covid-19 nas explorações de visons começou devido a alguns funcionários infetados e só depois é que o vírus se começou a transmitir entre os animais.

O vírus pode continuar a propagar-se nas explorações de visons por um longo período de tempo, o que é um risco para a saúde pública e animal”, garantiu a ministra da agricultura holandesa.

Os trabalhadores holandeses notaram que existia um surto de Covid-19 entre os animais, em abril, quando estes começaram a demonstrar dificuldades em respirar, o que motivou uma investigação mais completa.

Os visons são criados devido ao pelo que possuem que é utilizado em várias peças de vestuário de alta-costura, que é vendido em vários países europeus, na América do Norte e na China.

Em 2013, os Países Baixos aprovou uma lei que proíbe explorações de visons. No entanto, restam cerca de 120 quintas de criação, que têm até 2023 para cessar funções.