A polícia holandesa descobriu várias salas de tortura escondidas dentro de sete contentores, revestidos com material para abafar o som e cheios de equipamentos de tortura. O anúncio foi feito pela Procuradoria-Geral da República local.

Estes contentores encontravam-se em Wouwse Plantage, na fronteira entre os Países Baixos e a Bélgica. No dia em que a polícia invadiu este espaço, a 22 de junho, foram detidas seis pessoas por suspeita de sequestro e tomada de reféns.

Além das salas de tortura, com um aspeto semelhante a uma cela, as autoridades holandesas encontraram armas, tesouras de podar, serras, bisturis, alicates, algemas, fita adesiva e sacos pretos de algodão para tapar as cabeças.

Em cada uma das celas, existiam algemas presas no teto e no chão, de forma a poderem prender alguém em pé com os braços levantados (...) As salas tinham ainda um acabamento revestido com painéis de isolamento de ruído e folhas de isolamento térmico", disse a polícia em comunicado.

Havia uma das salas, como é possível ver na imagem deste artigo, que tinha uma espécie de cadeira de dentista, com cintas para amarrar as mãos e os pés.

Todas as celas estavam equipadas com câmaras que podiam ser monitorizadas remotamente.

Também foi encontrada droga, três vans roubadas, dois BMW's, sete revólveres e uma AK-47. No total, foram apreendidas 25 armas.

A investigação começou em abril e todos os detidos, são de nacionalidade holandesa, e faziam parte de um grupo de crime organizado que se dedicava ao tráfico de drogas, assassínios, lavagem de dinheiro, extorsão e sequestros.

A descoberta foi feita graças a informações intercetadas num sistema telefónico encriptado, que tinha sido infiltrado pelas autoridades judiciais e policiais francesas e holandesas, tendo já permitido a detenção de mais de 800 pessoas.

Na segunda-feira, um tribunal de Amsterdão ordenou a detenção por um período de 90 dias aos suspeitos.