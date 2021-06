Os líderes dos países ricos do G7 vão doar aos países pobres mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para "acabar com a pandemia" em 2022, anunciou esta quinta-feira a presidência britânica daquele grupo.

Em comunicado, esta quinta-feira divulgado pela agência francesa de notícias AFP, o Governo britânico adiantou que, durante a reunião do G7, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo, no sudoeste da Inglaterra, "os líderes das grandes potências irão anunciar a disponibilização de, pelo menos, mil milhões de doses da vacina contra o coronavírus, compartilhando doses e financiando-as".

Segundo o governo britânico, que este ano detém a presidência do G7, os líderes dos países ricos também devem "apresentar um plano para expandir a produção de vacinas para atingir esse objetivo".

Ao vacinar mais pessoas em todo o mundo, não apenas ajudaremos a acabar com a pandemia causada pelo novo coronavírus como também reduziremos o risco para a população do Reino Unido ao diminuir a ameaça representada por variantes emergentes resistentes à vacina em áreas com grandes focos epidémicos", acrescenta a nota.