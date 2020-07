O Palácio de Kensington divulgou, nas redes sociais, novas imagens do Príncipe George, que comemora sete anos esta quarta-feira.

As fotos foram tiradas pela mãe, a duquesa de Cambridge – que tem como hobbie fotografar os seus filhos – que cumpriu assim a tradição da família real em publicar imagens das crianças na véspera dos seus aniversários.

Nas fotografias, George aparece a sorrir. Numa das imagens usa um polo verde, na outra uma t-shirt com um estampado.

“O duque e a duquesa de Cambridge estão muito felizes por poderem partilhar duas novas fotografias do príncipe George, antes do seu sétimo aniversário amanhã”, diz uma nota do Palácio de Kesington.