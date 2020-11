É mais um desastre de uma restauração de uma obra de arte. Na cidade de Palência, em Espanha, uma obra de arte que antes mostrava o rosto sorridente de uma mulher ao lado de um rebanho, é agora um semblante deformado e irreconhecível.

A obra está visível num edifício que data do século XX. As imagens do antes e depois já se tornaram virais, após o artista Antonio Gusmán Capel publicar várias fotografias nas redes sociais e dizer que parecia “a cabeça de um personagem de desenhos animados”.

O resultado desta restauração está a correr o mundo e a ser ridicularizada. Há quem a compare ao rosto de Donald Trump.

Sí, ha vuelto a ocurrir. #Palencia tiene ya su propio #eccehomo Sospecho que la restauradora igual era pro #Trump 🤦🏻‍♂️ y se ha dejado llevar por la emoción de estos días en las #EleccionesEEUU pic.twitter.com/sXS0H2AJxg — Aitor Loizaga (@aitorloizaga) November 10, 2020

Capel, cujo estúdio fica próximo da rua onde se encontra a estátua, disse à CNN que não conseguiu descobrir quem fez o trabalho, ou quem o pediu.

Capel disse ainda que não entende porque é que os restauradores amadores pensam que podem assumir este tipo de projetos e critica quem autoriza os seus trabalhos.

Não entendo porque é continuam a permitir isto. Não me parece normal", disse Capel à CNN.

Também a Associação Profissional de Conservadores e Restauradores da Espanha se manifestou sobre o trabalho.

"#IsNotRestoration", referiu a organização no Twitter, dizendo que se trata de uma “intervenção NÃO profissional."