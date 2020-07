Durante várias noites, Jihad Al-Suwaiti, um jovem palestiniano, da cidade de Beit Awa, na Cisjôrdania, trepou a parede do hospital central de Hebron, onde a mãe estava internada, na Unidade de Cuidados Intensivos, após testar positivo para Covid-19.

A imagem do jovem sentado à janela do quarto da mãe, foi divulgada por Mohamad Safa, um oficial das Nações Unidas e, em pouco tempo, tornou-se viral nas redes sociais. Poucos conseguiram ficar indiferentes ao gesto deste filho.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs