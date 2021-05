A maior operação israelita em Gaza, desde o início da escalada da guerra, consistiu em 50 rondas de bombardeamentos por terra e ar em 40 minutos, disse esta sexta-feira o exército.

Um porta-voz militar confirmou esta manhã que Israel utilizou 160 aviões, artilharia e infantaria durante o ataque ao enclave palestiniano.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border. We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Ao mesmo tempo, as milícias palestinianas dispararam 50 foguetes contra Israel durante a madrugada.

O conflito israelo-palestiniano já dura há quatro dias e tem-se assistido a sucessivas escaladas de violência, com o disparo de centenas de foguetes por parte do Hamas e a resposta de Israel com fortes bombardeamentos aéreos.

Israel prepara ofensiva terrestre

O exército de Israel anunciou, ao início da noite desta quinta-feira, uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza. no âmbito da operação militar em curso contra o movimento islâmico xiita Hamas.

"A força aérea israelita e as tropas terrestres estão a realizar um ataque na Faixa de Gaza", disse o exército numa breve mensagem, que confirmou a entrada de soldados no enclave palestiniano.

Contudo, horas depois, o mesmo exército veio negar a entrada das forças terrestres no território, noticia a AFP.

Num evidente sinal de que o conflito pode escalar nas próximas horas, o ministro da Defesa de Israel aprovou a mobilização de mais 9.000 soldados reservistas e o porta-voz militar de Israel, Hidai Zilberman, disse que um reforço de efetivos está já a concentrar-se na fronteira com a Faixa de Gaza.

Em declarações à estação de televisão pública israelita, Zilberman disse que as forças estão a preparar "a opção de uma manobra terrestre", com veículos blindados e artilharia a ser colocados em alerta para poderem ser "mobilizados a qualquer momento".

A ofensiva começou pouco depois de pelo menos três rockets terem sido disparados a partir do Líbano contra Israel.

Do lado dos palestinianos, há relatos de centenas de pessoas que começam a abandonar as casas.

O diplomata palestiniano Husam Zomlot publicou uma imagem das chamas a norte de Gaza, após o bombardeamento de Israel

Gaza now. What I hear from our people in Gaza is horrific. Israel’s aggression is beyond barbaric and must stop immediately!#ApartheidIsrael #EidWithPalestine #SavePalestine pic.twitter.com/wyYibCPHjf — Husam Zomlot (@hzomlot) May 13, 2021

EUA querem reunião do Conselho de Segurança na próxima semana

Entretanto, os Estados Unidos mostraram-se esta quinta-feira favoráveis à realização de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelo-palestiniano, mas apenas "no início da próxima semana".

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que não se oporá a essa iniciativa:

Penso que devemos considerar o início da próxima semana [para realizar a reunião]. Espero que isso dê um pouco mais de tempo à diplomacia para conseguir resultados", disse Blinken.

Os norte-americanos apoiam a posição do seu aliado israelita, que recusa o envolvimento da ONU.

O chefe da diplomacia norte-americana repetiu a “profunda preocupação” com a situação de violência nas ruas de Israel, onde confrontos entre judeus e árabes se somam ao conflito armado entre o movimento islâmico xiita Hamas e as forças armadas israelitas, que dura há quatro dias.

“Israelitas e palestinianos devem ser capazes de participar sem medo da violência nas celebrações (do fim do mês sagrado do Ramadão)”, disse Blinken, em declarações aos jornalistas.

“Estamos a conversar com os nossos parceiros regionais, com insistência, para garantir que a calma prevalecerá”, acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana.

Nas sucessivas posições desde o início da crise, os Estados Unidos reafirmaram o direito de Israel de se defender contra os disparos de foguetes do movimento islâmita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, mas também exigiram a redução da escalada militar.