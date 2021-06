Madagáscar é o primeiro país do mundo a passar fome devido às alterações climáticas, alertaram, nesta sexta-feira, as Nações Unidas.

A atual situação, resultante de vários anos de seca, levou o chefe do Programa Alimentar Mundial (PAM), David Beasley, que recentemente esteve na região, a dizer que se “parece algo que se vê num filme de terror”.

A população vê-se obrigada a comer gafanhotos, folhas de cato e até lama.

Hoje, a diretora regional do PAM para a África Austral, Lola Castro, que acompanhou Beasley na sua viagem, falou de uma situação “muito dramática” numa entrevista em vídeo com vários órgãos de comunicação social.

O pior ainda está para vir. Temos pessoas à beira da fome e não há conflito. Há apenas as alterações climáticas, com os seus piores efeitos que as estão a afetar gravemente. Estas pessoas não contribuíram em nada para as alterações climáticas e estão agora a assumir todo o fardo”, disse, citada pela agência France-Presse (AFP), considerando que é necessária uma ação rápida da comunidade internacional.