Uma panda-gigante deu à luz duas crias gémeas, na cidade de Chengdu, província de Sichuan, no sul da China. Nascidos este sábado, os dois bebés são do sexo masculino e pesam 176 gramas e 133 gramas, segundo a agência chinesa Xinhua.

A mãe das crias foi descrita pelos tratadores como uma "mãe experiente". O parto acabou por ser suave e tranquilo.

Com estes dois gémeos, um total de 11 crias de panda-gigante nasceram no ano de 2019, até agora. Segundo a agência Xinhua, o número de pandas-gigantes em cativeiro era apenas de 548 em novembro do ano passado.

Pouco mais de dois mil pandas-gigantes vivem em estado selvagem em todo o mundo, sendo que a maioria fica precisamente na China, nas regiões de Sichuan e Shaanxi.

Tendo em conta o risco de extinção da espécie, cada nascimento é muito celebrado. Neste caso, a festa fez-se em dose dupla.