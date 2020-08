Só desde o início das aulas, há duas semanas, a cidade-estado já identificou pelo menos 41 escolas com professores ou alunos infetados. A informação está a ser hoje avançada pelo diário Berliner Zeitung, adiantando que 37 das 825 escolas de Berlim se encontram em quarentena.

Em Berlim, foram contabilizadas 80 novas infeções nas últimas 24 horas com cerca de um total de 800 casos considerados ativos e 226 óbitos.

De acordo com o instituto de vigilância epidemiológica, RKI, na semana de 10 a 16 de agosto, os laboratórios deram conta de 17.142 testes a aguardar serem processados. O relatório revela que 41 laboratórios relataram problemas de entrega de reagentes, o que pode levar ao atraso nos resultados.

A Alemanha identificou 1.427 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e o Instituto Robert Koch (RKI) alerta para a falta de capacidade do país no apuramento de resultados dos testes.

