A atriz brasileira Camila Pitanga revelou esta terça-feira que está com malária, depois de ter tido sintomas como febre alta e calafrios. A celebridade chegou a suspeitar que estava infetada com Covid-19, mas op resultado do teste foi negativo.

“Foram 10 dias de muito sufoco. Entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Havia a sombra da possibilidade de estar com covid-19. Somente no domingo recebi o resultado negativo do meu PCR. Mas no lugar de me aliviar, permanecia a agonia pois eu não fazia ideia do que eu poderia ter. Estava à deriva. Pois bem, uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo, podia ser malária. Fui indicada a conversar com dois infeciologistas”, explicou, através de uma publicação nas redes sociais.