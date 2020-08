Após revelar que esteve infetada com Covid-19 em abril, Alyssa Milano, atriz da série Desperate Housewives (Donas de Casa Desesperadas), tem vindo a informar os seus seguidores sobre os sintomas associados à doença que ainda está a sofrer.

A atriz revelou que no passado fim de semana voltou ao hospital depois de um susto.

I was acutely sick w/ Covid19 in April. I still have many symptoms. I am what they call a “long hauler”. Last night, I had real heaviness in my chest. I went to the ER just to make sure it wasn’t a blood clot. Thankfully, it wasn’t.



This virus sucks. Please take it seriously. pic.twitter.com/JcMkVSNn4y