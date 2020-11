A atriz brasileira, Nicette Bruno, de 87 anos, foi internada após testar positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito pelas filhas da atriz, Barbara Bruno e Beth Goulart, nas redes sociais.

Segundo as filhas, apesar de estar hospitalizada, Nicette encontra-se “bem”.

Estou aqui para dizer que, infelizmente, a Covid bateu à nossa porta. Mamãe está com Covid, está internada, mas está passando bem, está com uma ventilação não invasiva. Eu tenho certeza e confiança e pela luz e pela força dela, Nicette Bruno, eu tenho certeza que ela vai vencer a Covid", disse.

No final do vídeo, a filha e também atriz fez ainda um apelo, pedindo a todos que usem máscaras, ao mesmo tempo que se mostrou solidária com todas as vítimas da pandemia.

Beth Goulart, a filha mais nova de Nicette Bruno com o ator Paulo Goulart, pediu pensamentos positivos e orações dos fãs para a mãe e para quem enfrenta as complicações da doença.