O Brasil contabilizou hoje 182 mortes associadas à covid-19, o número mais baixo num dia desde 10 de novembro, quando morreram 174 pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Estes números elevam o número total de mortes para 601.011, enquanto o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus se situa agora em 21.575.820, incluindo 8.639 casos confirmados nas últimas 24 horas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, citados pela agência de notícias espanhola, Efe, há também 295.951 pacientes sob vigilância médica, enquanto 20,6 milhões de pessoas recuperaram da doença.

Os números de hoje, porém, poderão ser ligeiramente superiores - como é sempre o caso nos fins-de-semana, quando o número de funcionários dedicados à recolha de dados é reduzido - e vir a ser atualizados na segunda e terça-feira.

As estatísticas refletem o forte progresso da vacinação nos últimos três meses: 46,3% dos 213 milhões de brasileiros foram totalmente vacinados, enquanto 70% receberam a primeira dose.

Graças às vacinas, segundo o próprio Ministério da Saúde, a situação sanitária melhorou em todo o país e já existem casos, como o do estado central de Goiás, que não registou uma única morte nas últimas 48 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.843.739 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.