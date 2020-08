A principal cidade das ilhas Canárias passou a última semana imersa numa onda de calor e numa nuvem de poeira do Saara, que colocou toda a província em alerta vermelho pela primeira vez em sua história.

Mas este não foi o maior dos problemas da nona cidade da Espanha (379.925 habitantes).

Las Palmas, da Gran Canaria, tornou-se o marco zero para a eclosão da pandemia nas ilhas: os cinco distritos representam 58,2% dos 3.375 casos ativos nas sete ilhas. E isto, apesar dos moradores representarem apenas 19% da população total da região autónoma. Se a Gran Canaria responde por 69% do total de casos nas Canárias, a capital representa 72% de toda a ilha, noticia o jornal espanhol El País.

A origem provável da transmissão do Covid-19 pode ser uma ou poucas pessoas.

“Um ou mais supercontaminadores, vindo de outra região Espanha, estiveram em lazer e nas discotecas do bairro de Guanarteme (na zona oeste de Playa de las Canteras), podem ter sido a principal causa do surto que transmitiu a doença a mais de 140 pessoas ”, afirma Lluis Serra Majem, professor da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria e porta-voz do Conselho Científico do Governo das Canárias, citado pela publicação.

Habituada a um baixo número de infetados durante o confinamento (e favorecida pelo verão), a Gran Canaria, em geral, e os cidadãos da capital em particular lançaram-se avidamente na vida noturna assim que a desaceleração o permitiu. Notícias de festas privadas em iates ou pubs que não cumpriam os regulamentos têm sido frequentes nos últimos meses.

“A origem desta onda está em surtos que ocorreram em ambiente noturno e posteriormente em reuniões familiares, que fizeram com que se propagasse rapidamente”, diz Amós García Rojas, chefe de seção do Serviço de Epidemiologia e Prevenção da Direção-Geral de Saúde Pública das Canárias.

“É evidente que quando há uma ampliação de casos como este, é porque as diretrizes não foram respeitadas.”

Dados do governo regional parecem confirmar a tese de García Rojas: 25% dos novos infectados têm entre 20 e 29 anos; outros 17%, entre 30 e 39. A sensação de invulnerabilidade ainda é observada com um simples passeio pelas praias da capital (Las Canteras e Las Alcaravaneras, principalmente), frequentadas por jovens sem máscara.

“Julho foi um mês extraordinário, com quase nenhum caso detetado. Isso poderia fazer-nos pensar que até ao final de setembro ou outubro não haveria uma segunda fase ”, completa Serra Majem. “O problema é que como a média de idades diminuiu, por influência da vida noturna, a maioria dos casos é assintomática. E então o confinamento é muito complicado: ninguém quer ficar em casa se não se sentir doente."

A consequência desta leveza e falta de cumprimento das quarentenas é claramente observada nos dados, revela o El País. Em apenas duas semanas, a cidade multiplicou o número de casos ativos por 7,2 (de 246 em 14 de agosto para 1.965 em 28 de agosto) . A incidência acumulada nos últimos 14 dias é de 411,13 por 100.000 habitantes, com 1.484 casos registados nesse período, taxa que mais que triplica a de todo o arquipélago. Para efeito de comparação, o distrito Centro de Madrid apresenta uma incidência cumulativa de 358,92.

A gravidade da situação obrigou o Governo de Ángel Víctor Torres a, mais uma vez, endurecer as restrições com medidas quase exclusivas para a ilha.

O Executivo proibirá atos públicos de mais de 10 pessoas nas ilhas que excedam 100 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes durante as próximas duas semanas (Gran Canaria é a única que excede esta proporção). Além disso, as empresas de restauração deverão encerrar nas próximas duas semanas uma hora antes, às 00:00, sendo obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes de trabalho.

Recomenda-se que os encontros sociais sejam limitados na área de "convivência estável, reduzindo ao máximo os que estão fora da família ”.