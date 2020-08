Mais de duas mil pessoas participaram hoje, na Alemanha, em três concertos simulados para testar o melhor modelo que permita organizar este tipo de espetáculos, evitando a contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo relata a agência France Press, o cantor ‘pop’ alemão Tim Bendzko aceitou participar no estudo da Universidade de Halle e deu três “mini-concertos” durante o dia em Leipzig, testando várias variáveis: com um menor e um maior número de espetadores, maior ou menor distanciamento, além de diferentes medidas de higiene.

Nas simulações de concerto apenas foi autorizada a participação de pessoas jovens e saudáveis, para limitar o risco de contágio pelo covid-19, e com teste negativo para o novo coronavírus.

Este projeto deve lançar as bases para o retomar do setor do entretenimento, que é particularmente afetado pelas medidas restritivas que tiveram de ser tomadas devido à pandemia de covid-19”, explicou o ministro da Ciência do Estado da Saxónia, a uma televisão local.