As infantas Elena e Cristina, irmãs de Filipe VI de Espanha, já forma vacinadas contra a covid-19.

As irmãs aproveitaram uma viagem a Abu Dhabi, no início de fevereiro, para ver o pai, Juan Carlos, para receber a vacina, informa a imprensa espanhola.

Elena, de 57 anos, e Cristina, de 55, ficaram durante duas semanas em Abu Dhabi e anteciparam-se aos planos de vacinação no seu país, já que não se enquadram em nenhum grupo prioritário.

O rei emérito também foi vacinado em Abu Dhabi, embora, no seu caso, também o pudesse ter feito em Espanha uma vez que a sua idade é superior a 80 anos e tem doenças anteriores que o colocam num grupo prioritário.

Elena e Cristina receberam doses da vacina Sinopharm, a vacina chinesa com o qual a população de Abu Dhabi está a ser imunizada. Com uma eficácia de 86%, esta vacina não está atualmente disponível no catálogo de vacinas aprovado pela União Europeia.