O Brasil registou 12.915 novos casos de infeção e 266 óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas, o menor número de mortes diárias deste ano, indicam os dados divulgados domingo pelo Governo.

Desde o início da pandemia, o Brasil, um dos três países do mundo mais atingidos pela pandemia, em conjunto com os Estados Unidos e com a Índia, totaliza 20.890.778 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 583.628 óbitos relacionados com a doença covid-19.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no país de 213 milhões de habitantes, 19.862.438 pessoas recuperaram da infeção, o que representa 95% do total de infetados, enquanto outras 444.713 encontram-se sob acompanhamento médico nos hospitais ou nas suas residências, após terem testado positivo.

O número médio de casos na última semana está agora nas 21.281 infeções diárias, mantendo-se ao nível mais baixo deste ano.

O estado de São Paulo, o mais populoso do país com 46 milhões de habitantes, continua a ser o que regista mais casos de covid-19 (4.290.459) e de óbitos (146.549).

O país atingiu também as 200,7 milhões de vacinas administradas neste domingo, sendo 134,1 milhões de primeiras doses e 66,5 milhões de segundas doses ou de toma única, o que representa a imunização completa de 31,2 por cento do total da população brasileira.