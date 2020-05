O presidente chinês, Xi Jinping, instou à Organização Mundial de Saúde (OMS) a atrasar a divulgação de informações sobre o surto do novo coronavírus.

De acordo com um relatório publicado pelo jornal alemão Der Spiegel, Xi Jinping terá pedido, em janeiro, ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, que “retardasse um alerta global” acerca da ameaça da doença e da transmissão entre humanos.

O Der Spiegel citou informações do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, conhecido como Bundesnachrichtendienst (BND).

Em reação à divulgação do relatório, a OMS classificou estas alegações de “falsas e infundadas”. E na sua página do Twitter esclareceu que nunca houve um telefonema entre Tedros e Xi Jinping.

Statement on False Allegations in @derspiegel: Reports of a 21 Jan phone call between @DrTedros & 🇨🇳 President Xi are unfounded & untrue. They didn’t speak on 21 Jan & have never spoken by 📞

Such inaccurate reports distract & detract from WHO's & the 🌍’s efforts to end #COVID19