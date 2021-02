Espanha prolongou até 16 de março as restrições em vigor à chegada ao país de passageiros em voos provenientes do Reino Unido, Brasil e África do Sul, devido a preocupações ligadas às variantes da covid-19.

Assim como acontece noutros países, a Espanha suspendeu a chegada de passageiros do Reino Unido no final de dezembro, exceto para nacionais ou residentes estrangeiros em Espanha e Andorra, devido à propagação da variante, mais contagiosa, detetada no Reino Unido.

A porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero disse hoje que é necessário "conter, na medida do possível, os contágios” ligados às variantes.

No início de fevereiro, Madrid tinha decidido limitar as chegadas do Brasil e da África do Sul, também devido às variantes da covid-19 detetadas nestes dois países.

Assim como no caso do Reino Unido, apenas os passageiros provenientes do Brasil e da África do Sul de nacionalidade ou residentes em Espanha ou Andorra podem entrar no país.

No entanto, é feita uma exceção para os passageiros em trânsito, que não estão autorizados a sair do aeroporto e não podem permanecer por mais de 24 horas.

As variantes descobertas no Reino Unido, África do Sul e Brasil são motivo de preocupação para a comunidade internacional, que se interroga, entre outras coisas, sobre o seu grau de contágio e sobre a eficácia das vacinas contra elas.