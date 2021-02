Os Estados Unidos vão desembolsar 3,7 milhões de dólares (3,4 milhões de euros) para apoiar a logística da vacinação em Moçambique, anunciou esta-terça-feira a embaixada norte-americana em Maputo.

Isso inclui o planeamento da entrega e distribuição das vacinas em todo o país e assistência técnica no fornecimento de tratamento médico abrangente para pacientes com covid-19, incluindo na aplicação segura e eficaz do oxigénio", refere a embaixada em comunicado, acrescentando que o processo será conduzido de acordo com os requisitos da Covax.