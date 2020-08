As imagens de um DJ a cuspir álcool de uma garrafa para cima dos clientes de um bar de praia, em Torremolinos, estão a chocar Espanha, numa altura em que o país continua a quebrar recordes de novos contágios de Covid-19.

O caso veio a público este domingo, depois de o vídeo do evento ter sido amplamento partilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um homem, pertencente ao grupo de DJ's Les Castizos, a levar uma garrafa de álcool à boca e, de seguida, cuspir a bebida para cima das pessoas, que não cumpriam qualquer medida preventiva da Covid-19 nem o distanciamento.

O governo da Andaluzia está agora a investigar as circunstâncias dos factos que “não cumprem qualquer medida de proteção e segurança contra o coronavírus”, para apurar responsabilidades sobre o evento, adianta o jornal espanhol El Confidencial.

Um dos membros do grupo, Fati Sotomayor, já veio a público pedir desculpa, afirmando-se “envergonhado e arrependido”. O músico disse-se ainda em dívida para com “milhares de colegas do setor” que enfrentam dificuldades devido à paragem no setor.

Também o autarca de Torremolinos, José Ortiz, publicou um comunicado, onde sublinhou que, devido ao que aconteceu, os dispositivos policiais vão intensificar-se nas áreas de lazer e nos bares da região.