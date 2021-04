A Índia registou 478 mortos devido à covid-19 e 103.558 casos da doença nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, com o país a viver uma segunda vaga, foi divulgado esta segunda-feira.

Estes casos elevam o número total de infetados para 12,5 milhões, fazendo da Índia o terceiro país do mundo com mais casos em termos absolutos, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

O número total de mortes durante a pandemia subiu para 165.101, de acordo com os últimas dados oficiais.

O aumento do número diário de contágios desta vez está a ocorrer muito mais rapidamente do que durante a primeira vaga e verifica-se depois de terem sido reduzidas as medidas preventivas, como o uso de máscaras e distanciamento social.

A Índia administrou 79,1 milhões de doses em 79 dias de campanha de vacinação e mais de dez milhões de pessoas receberam até agora as duas doses da vacina.