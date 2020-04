Christian Lewis começou a caminhada no verão de 2017. O ex-militar sofreu durante anos com ansiedade e depressão depois de regressar à vida civil e, na iminência de perder a casa pela segunda vez, decidiu fazer algo pela associação que o tinha auxiliado desde o primeiro momento.

O objetivo era caminhar cerca de 14.000 quilómetros pela costa do Reino Unido, angariando fundos para a Ssafa, a associação de solidariedade que apoia veteranos das Forças Armadas britânicas. E Lewis já estava prestes a atingir o objetivo de recolher 100.000 libras, cerca de 113 mil euros, quando foi "apanhado" pela pandemia e se viu impedido de continuar.

Estava nas remotas ilhas Shetland, o arquipélago que é o ponto mais setentrional da Escócia, quando vários países do mundo implementaram restrições por causa do novo coronavírus. Impedido de viajar e sem ter casa para onde voltar, tem sobrevivido graças à generosidade dos locais na pequena ilha de Hildasay, que está desabitada desde o final do século XIX.

“É simplesmente lindíssimo. Não poderia estar em local do mundo mais bonito em isolamento” afirmou o britânico natural de Swansea, no País de Gales.

Eu sabia que as restrições às viagens iam acabar por acontecer. Mas tive de tomar uma decisão difícil, porque tinha de ir para casa, mas não tinha casa para onde ir” explica o viajante.



Quando chegou a Hildasay, Lewis ia acampar, mas os proprietários de uma pequena casa na ilha fizeram chegar-lhe a chave, para não ter de dormir exposto aos elementos. Tem de pescar para ter comida para sobreviver, não tem água nem eletricidade, mas recebe por vezes comida de outros habitantes das ilhas - que são cerca de 300, mas apenas 16 são habitadas.

Lewis foi paraquedista, mas quando deixou o exército enfrentou grandes dificuldades financeiras. Foi pai solteiro e teve sempre o apoio das Forças Armadas. Quando a filha foi para a faculdade, decidiu retribuir o apoio que lhe foi dado, angariando fundos com uma caminhada pela costa do Reino Unido.

A meio da caminhada, arranjou companhia: a cadela Jet, que tem estado sempre com ele. Por agora, não sabe quando poderá deixar a olha de Hildasay, mas Lewis garante que tem desfrutado de cada momento, apesar dos ventos brutais e do facto de anoitecer pouco depois das 15:00.

"Não sei quando a minha viagem poderá continuar", admite. "Julgo que deve levar cerca de ano e meio até que termine, mas quem sabe?", diz Lewis.

Entretanto, já ultrapassou o valor que se tinha proposto a angariar, e vai atualizando os seguidores das páginas que mantém nas redes sociais com imagens do dia a dia como único habitante da ilha.