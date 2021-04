A ministra da Saúde de Angola disse esta segunda-feira que não existe uma nova variante angolana, mas sim uma estirpe diagnosticada no país, fruto das medidas de biossegurança tomadas no desembarque de passageiros de voos internacionais.

Sílvia Lutucuta, que falava hoje em conferência de imprensa, rejeitava informações postas a circular sobre uma nova variante mais transmissível do novo coronavírus SARS-CoV-2 em amostras recolhidas em Angola.

A governante angolana recordou que no final de dezembro de 2020 a comissão multissetorial de combate à covid-19 e o setor responsável pela saúde de Angola mobilizaram-se para encontrar soluções para a genotipagem e testes moleculares capazes de diagnosticar novas variantes, com maior preocupação para a inglesa, sul-africana, brasileiras e outras.

Segundo a ministra, estas variantes já eram referidas como altamente transmissíveis, associadas a alta mortalidade e também em pessoas jovens e sem comorbilidades.

Neste contexto, prosseguiu Sílvia Lutucuta, o Instituto Nacional de Investigação em Saúde, em parceria com o laboratório Crispy da África do Sul, tem estado a processar amostras para o diagnóstico destas variantes por genotipagem.

E da primeira remessa enviada para a África do Sul já obtivemos resultados que partilhámos no dia 5 de março, referente aos meses de janeiro a fevereiro. Tivemos 17 casos: sete com a estirpe sul-africana, cinco com a estirpe inglesa, um caso com uma estirpe nigeriana e três casos com uma nova estirpe detetada em três jogadores tanzanianos, cujo diagnóstico foi feito no pós-desembarque imediato no Aeroporto 4 de fevereiro e foram estes jogadores imediatamente isolados no nosso centro de isolamento institucional da Barra do Kwanza, cortando-se assim a cadeia de transmissão", frisou a ministra.