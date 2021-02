Os números de novos casos e mortes diárias com covid-19 baixam na Europa, mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) advertiu esta quinta-feira contra “decisões precipitadas” sobre levantamento dos confinamentos, notando os baixos números da vacinação.

A descida na incidência de novos casos de contágio pelo novo coronavírus também “esconde um número crescente de surtos e transmissão comunitária” atribuída a “novas variantes preocupantes” do SARS-CoV-2, como a que foi descoberta na África do Sul.

Citando números de 29 dos 37 países do continente que começaram campanhas de vacinação, o responsável indicou que “7,8 milhões de pessoas completaram a sua imunização, o que é equivalente a apenas 1,5 por cento da população desses países”.

I must reiterate, that decisions to lift public health and social measures need to be underpinned with data, based on epidemiological assessment and health system capacity. Criteria need to be evidence-based – and not based on observations of relative progress. @hans_kluge