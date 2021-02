O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, uma resolução do Reino Unido a exigir equidade no acesso às vacinas contra a covid-19, indicaram fontes diplomáticas citadas pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

A resolução, a segunda relacionada com a pandemia do novo coronavírus aprovada num ano pelo Conselho de Segurança da ONU, apela também à solidariedade e ao cessar-fogo nos conflitos em todo o mundo para que melhor se possa lutar contra a covid-19 e avançar com a campanha de vacinação.

Facto raro na ONU, segundo as fontes citadas pela AFP, a resolução foi apoiada pelo conjunto dos 15 Estados membros do Conselho de Segurança da ONU.