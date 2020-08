O Instituto de Aeronáutica Civil da Venezuela (INAC) anunciou que as operações aéreas vão continuar a ser limitadas no país até 12 de setembro devido à pandemia da covid-19.

“O INAC, cumprindo as diretrizes do Executivo Nacional, para continuar a garantir a segurança do povo venezuelano e a dar o apoio necessário durante a atual contingência perante a pandemia da covid-19, informa a extensão da restrição às operações aéreas no território nacional por 30 dias”, indicou em comunicado, divulgado na quarta-feira em Caracas.