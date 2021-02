As pessoas que usam óculos podem ter até três vezes menos probabilidade de ser infetados pelo novo coronavírus, sugere um estudo publicado na Índia. De acordo com o relatório, os indivíduos com óculos acabam por esfregar e tocar menos nos olhos, acabando por afastar uma importante via de contágio.

O estudo observou 304 pessoas com sintomas da covid-19, dos quais 223 homens e 81 mulheres, com idade entre os 10 e os 80.

Tocar e esfregar os olhos com mãos contaminadas pode ser uma via significante de infeção”, pode ler-se no relatório. “Uso a longo prazo de óculos poderá prevenir o toque repetido dos olhos.”

Os dados obtidos revelaram que os participantes tocavam na cara, em média, 23 vezes por hora, chegando a tocar diretamente nos olhos três vezes.

O risco de covid-19 foi duas a três vezes menor na população que utiliza óculos do que na população que não o faz”, afirmou o investigador Amit Kumar Saxena. “A probabilidade de tocar no nariz e na boca reduz significativamente ao usar uma máscara fácil corretamente. Mas usar uma máscara fácil não protege os olhos.”