Portugal desceu esta semana de quinto para oitavo país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2, com uma média diária de 188 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o 'site' Our World in Data.

A média diária em Portugal desceu dos 316 casos verificados na semana passada. Entre os países da União, Chipre tem a maior média diária, com 724 casos, seguido de Espanha (509), França (324), Irlanda (262) e Grécia (260).

A média da União Europeia neste indicador subiu ligeiramente de 154 para 155, enquanto a média mundial subiu de 68 para 76.

A leste encontram-se os países com médias diárias de novos casos mais baixas: Polónia, com pouco mais de três casos, Hungria (cinco), Roménia (sete) e Eslováquia (nove).

No mundo, os países com mais de um milhão de habitantes com médias diárias de novos casos mais altas são Cuba (774), Chipre, Geórgia (695), Botswana (548) e Malásia (516).

Quanto à média de mortes diárias por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal desce de segundo para quarto país da União neste indicador, com uma média de 0,73, descendo de 1,19 na passada segunda-feira.

Chipre (3,34), Grécia (1,04) e Espanha (0,81) estão no topo desta lista, com a média da União Europeia em 0,37 e a mundial em 1,19.

A nível mundial, pior neste indicador estão a Tunísia (17,7), Namíbia (13,8), Botswana (11,7), Paraguai (7,79) e Myanmar (6,88).

Em números de sábado passado, Portugal tinha 55,76 por cento da população com vacinação contra a covid-19 completa, só atrás da Irlanda, uma décima acima, com a média da União Europeia nos 48,9%.