Em tempos de pandemia, esta poderá ser a verdadeira solução para umas férias em segurança, mas não está ao alcance de todos.

Apesar de quase todas as viagens de lazer permanecerem suspensas devido à crise pandémica que o mundo vive, a procura por ilhas privadas está a aumentar.

De acordo com a CNN, os poucos que se podem dar ao luxo de um isolamento tão extravagante estão a explorar as suas opções com grande empenho.

Corretores e especialistas do setor do turismo afirmam que, desde março, potenciais compradores e arrendatários a nível mundial estão a demonstrar um interesse crescente em fugir para uma ilha exclusivamente deles.

Chris Krolow, é o CEO da Private Islands, uma empresa em Ontário, no Canadá, que vende e aluga mais de 800 ilhas. O agente diz que, agora, o negócio recebe cerca de 150 consultas por dia, quando antes desta crise chegavam perto das 100.

Chris realça ainda que os potenciais clientes são, principalmente, dos Estados Unidos e Canadá, e que estão interessados em ilhas das Caraíbas e América Central.

“Os clientes querem lugares de fácil acesso e esse fator exclui a Ásia e o Pacífico Sul”, afirmou o CEO, citado pela CNN.

O aumento das reservas para a ilha exótica de Gladden, em Belize, ilustra a crescente procura para a privacidade. Krolow diz que, embora sempre tenha sido popular, esta ilha quase ficou esgotada para o resto do ano, após o surto da Covid-19.

“Também tivemos pedidos para março e abril, mas as fronteiras estão fechadas e nenhum viajante internacional pode entrar”, sublinhou.

Só para termos uma ideia, um bocadinho de terra neste paraíso de águas azuis-turquesa, uma noite, com tudo incluído, ultrapassa os três mil euros.