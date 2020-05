Até agora, apenas a febre e a tosse eram fatores determinantes para as pessoas se auto isolarem, de forma a evitar o contágio do novo coronavírus.

No entanto, vários especialistas já vinham alertado, há umas semanas, que mais sintomas deveriam ser reconhecidos e agora, a falta de olfato ao paladar foram adicionados à lista.

A revisão foi feita depois de vários consultores científicos terem pedido ao governo do Reino Unido para atualizar os conselhos.

Os investigadores do King’s College estudaram e agregaram informações sobre os sintomas de mais de 1,5 milhões de pessoas no Reino Unido, que acreditavam estarem infetadas com o novo coronavírus.

Outros sintomas associados

Os especialistas alertam, no entanto, que as pessoas devem estar em alerta, uma vez que a doença pode ter outros sintomas associados, como cansaço, dores de estômago e diarreia

"Não faz sentido dizer às pessoas para ficarem alertas se não conhecerem os sintomas", refere um dos autores, citado pela BBC.

O médico professor Jonathan Van-Tam, refere a importância de atualizar os conselhos no momento certo porque “pensamos que isso fará uma diferença na forma como lidamos com os casos”.

A Organização Mundial de Saúde sublinha que, juntamente com os sintomas mais comuns como febre, tosse e cansaço, as pessoas podem ainda ter dores de garganta, diarreia, conjuntivite, dores de cabeça, perda de paladar ou olfato ainda erupções cutâneas.