Com os profissionais de saúde na linha da frente no combate ao novo coronavírus , muitos ficaram afastados das suas famílias para evitarem a transmissão do vírus.

Foi o caso de Suzie Vaughan, uma enfermeira do Reino Unido, que esteve afastada das filhas durante nove semanas.

O momento do reencontro foi registado em vídeo e partilhado por uma das filhas nas redes sociais e já se tornou viral.

No vídeo pode ver-se a mãe a aproximar-se das filhas sem que elas se apercebam. Depois, pergunta: “O que é que vocês estão a ver?” e, quando as crianças se apercebem da presença da mãe é bem visível a alegria de todas.

Just in case you missed it. Here’s the girls being reunited with Mummy after 9 weeks of being away so she could help save lives. Please feel free to share x pic.twitter.com/KhPGNAqwD8