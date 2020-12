A apresentadora Ellen DeGeneres revelou esta quinta-feira que está infetada com covid-19. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a norte-americana garantiu que se sente bem e que todos os que estiveram em contacto com ela já foram notificados da infeção.

Olá a todos, quero que saibam que estou infetada com covid-19. Felizmente, sinto-me bem agora. Todos os que estiveram em contacto comigo foram notificados e estou a seguir as orientações do CDC [Centro de Controlo de Doenças dos EUA]. Vejo-vos novamente depois das festas. Por favor, mantenham-se saudáveis e seguros", escreveu.

Fonte da Telepictures confirmou à revista Variety que a produção do talk show de Ellen foi suspensa até ao próximo mês de janeiro, numa altura crítica: tradicionalmente, por causa da quadra natalícia, Ellen oferece presentes ao longo de 12 dias, o que faz as audiências dispararem antes do Natal.

Na última semana de novembro, as audiências chegaram a números que não atingiam desde maio. Recorde-se que Ellen DeGeneres e o seu programa estiveram envolvidos em controvérsia antes de se estrear a última temporada, no passado mês de setembro, depois de vários funcionários do talk show terem denunciado comportamentos abusivos dos responsáveis com a conivência da própria Ellen.