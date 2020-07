O fundador da Microsoft, Bill Gates, criticou os testes realizados ao novo coronavírus, nos Estados Unidos, e afirma que são um “desperdício completo” porque levam muito tempo até que os resultados sejam conhecidos.

Em entrevista à CNBC, Gates acredita que as pessoas precisam de ter os resultados mais cedo, para que possam “mudar o seu comportamento para não infetarem outras pessoas”.

“Este teste é um desperdício completo. A maioria é apenas um desperdício completo”, chamando de “loucura” o que se paga por testes que podem levar mais de três dias e até uma semana inteira para se saber o resultado.

Note-se que os Estados Unidos demoraram até lançarem testes em todo o país no início da pandemia e os especialistas dizem que o tempo de resposta até se obter uma resposta prejudicou a capacidade do país em conter a propagação do vírus.

O almirante Bret Geroyer concordou com Bill Gates e admite que o processo que envolve o teste deve ser melhorado.

“Comecei por dizer que nunca seremos felizes com o teste até obtermos tempos de resposta dentro de 24 horas. Estamos a fazer de tudo para que isso aconteça”, disse Geroyer, citado pela CNN.

Os Estados Unidos são um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Há mais de quatro milhões de infetados e já morreram mais de 150 mil pessoas.