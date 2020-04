Mais de metade dos passageiros a bordo de um cruzeiro australiano que viajava até à Antártida foi diagnosticada com Covid-19.

Dos 217 viajantes, 128 tiveram teste positivo para o novo coronavírus, mas só os que têm nacionalidade australiana e neozelandesa deverão ser retirados do navio em breve.

O cruzeiro, da companhia Greg Mortimer, partiu a 15 de março numa viagem à Antártida e às Ilhas de Geórgia do Sul e de Sandwich. Porém, desde o início de abril, avança a CNN, tem estado ao largo da costa do Uruguai, impedido pelas autoridades de atracar devido ao risco de contágio.

Seis passageiros em estado mais grave precisaram de cuidados especiais e acabaram por ser transferidos do navio para hospitais em Montevideu, a capital uruguaia, mas os restantes deverão ter de aguardar a bordo até que os testes para Covid-19 venham negativos. Só então deverão ser repatriados, estando a ser preparado o regresso através do Brasil para os passageiros da Europa e do restante continente americano.

Segundo a companhia, todos os passageiros deverão ser sujeitos a testes a cada dois ou três dias enquanto estiveram a bordo do cruzeiro.