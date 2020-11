Depois de notificar mais uma família da morte de um dos seus entes queridos, Ken Remy, médico dos cuidados intensivos, sentiu-se na obrigação de fazer uma mensagem para mostrar o quão importante é cumprir as regras sanitárias.

Remy partilhou um vídeo da perspetiva de um paciente entubado numa unidade de cuidados intensivos, nos últimos momentos de lucidez, antes de perder os sentidos.

Espero que os seus últimos momentos vivos não se pareçam com isto”, disse Remy à CNN, onde aparece a simular o entubar de um paciente. “É uma imagem que algumas pessoas veem com cada vez mais frequência no final das suas vidas.”