Os trigémeos que nasceram prematuros no México estão “estáveis” e a “evoluir favoravelmente” após terem testado positivo para o novo coronavírus, de acordo com as autoridades locais de saúde.

“Os trigémeos estão estáveis. Um deles ainda toma antibiótico, mas está a recuperar bem. Esperamos que esta evolução se mantenha para que eles possam ir para casa com os seus pais em breve”, disse a secretária de Estado da saúde, Monica Rangel, citada pela CNN.

Entretanto, o resultado dos testes que foram feitos aos pais já é conhecido. Ambos deram negativo e já conseguiram ver os seus filhos através de uma vídeo chamada.

Os trigémeos nasceram no estado central do México, em San Luis Potosí, e testaram positivo para o novo coronavírus a 17 de junho. Passados três dias, os resultados ainda eram positivos.

Este está a ser classificado como “um caso sem precedentes”. Um porta-voz do Comité de Segurança da Saúde local referiu que, como contágio em nascimentos múltiplos nunca tinha sido detetado em nenhum país do mundo, o caso vai ser investigado.

Desde que o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus foi detetado no México, a 28 de fevereiro, o país registou mais de 185 mil casos de Covid-19 e 22.584 mortes.