Uma norte-americana, mãe de oito crianças, foi parar aos cuidados intensivos, com uma hipótese de sobrevivência de 20%, após ter ficado infetada com covid-19.

Ganeene Starling, de 43 anos, contraiu o vírus depois do seu marido ter sido infetado no trabalho. Segundo a CNN, quatro dos seus filhos também ficaram infetados.

A mulher admitiu que tanto ela como a família recusaram levar a vacina por não a considerarem segura.

Após ter ficado infetada, Ganeene começou a sentir dificuldades respiratórias e acabou por ser transportada para os cuidados intensivos de um hospital em Gainesville, nos EUA, onde ficou internada nove dias.

Depois desta experiência de quase morte, a norte-americana arrepende-se de não ter tomado a vacina e admite ter sido influenciada por teorias da conspiração.