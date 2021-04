Milhares de pessoas juntaram-se nas praias da Catalunha, este sábado, para aproveitar o bom tempo que se faz sentir na região, apesar das restrições impostas para evitar o propagar da covid-19 e dos apelos das autoridades.

Multiplicaram-se as imagens nas redes sociais de festas em Barcelona, Tarragona e outras zonas balneares ao longo da costa da Catalunha, onde as multidões se juntaram. Nos vídeos é possível ver muitas pessoas sem máscaras e sem qualquer respeito pelas regras de distanciamento social.

Aglomeraciones en la playa de la #Barceloneta. pic.twitter.com/cnPEkhdvVT — Sara Pérez (@SaraPH_TV) March 28, 2021

De acordo com a Reuters, numa praia popular no centro de Barcelona, a Barceloneta, dezenas de pessoas quebraram as regras da covid-19.

Barcelona é o local perfeito para festejar e beber, esse é um grande problema para polícia. Uma vez que estão a impedir as pessoas de se divertirem”, afirmou um turista britânico, em declarações a agência Reuters.

Noutro local, na sexta-feira, a polícia foi chamada a intervir numa festa ilegal num bar, em Sant Feliu de Llobregat, nos arredores de Barcelona, acabando por multar 33 pessoas por violar as restrições da covid-19.

Os nossos polícias avisam as pessoas onde há grupos grandes de gente a infringir as regras e, às vezes, se eles não colocarem as máscaras ou se não abandonarem o local, podem ser multados”, afirmou um porta-voz da polícia catalã.

Ajuntamentos com mais de seis pessoas em áreas públicas são banidos na Catalunha e quem quebre a regra poderá receber multas até aos 600 euros.