O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, admite uma segunda onda de Covid-19 no inverno, que desta vez poderá ser mais letal ao vir acompanhada por uma epidemia de gripe ou de sarampo.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Hans Kluge frisou que o momento não é de baixar a guarda e que os países europeus devem agora preparar-se para uma segunda onda do vírus que causa a Covid-19. "Não é tempo de celebração, é tempo de preparação", frisou.

Estou muito preocupado com a onda dupla. No inverno, podemos ter uma segunda onda de Covid-19 e outra de gripe ou de sarampo. Há dois anos, tínhamos 500.000 crianças que ainda não tinham levado a primeira dose da vacina do sarampo", explicou o especialista ao Telegraph.