A turma da princesa Leonor de Espanha está em quarentena depois de uma das alunas ter sido diagnosticada com covid-19.

Segundo o El Mundo, o colégio Santa María de los Rosales, em Madrid, recomendou aos pais que, nos próximos 14 dias e de forma preventiva, as crianças fiquem em quarentena e que sejam sujeitas ao teste para verificar se foram ou não contagiadas.

"Neste sentido, a princesa das Astúrias seguirá as normas e as indicações sanitárias, bem como suas majestades os reis e a infanta Sofia", sublinhou a Casa Real espanhola em comunicado oficial.



Até ao momento, frisa a nota, o rei Filipe VI e a rainha Letizia têm previsto manter as atividades oficiais.

A imprensa espanhola avança que a aluna com covid-19 terá sido contagiada pelo pai.

A princesa Leonor, de 14 anos, tinha regressado ao colégio na passada quarta-feira, depois de seis meses sem aulas presenciais.