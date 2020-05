Negrito, o gato de estimação de uma família de Barcelona, em Espanha, que teve vários membros infetados com Covid-19, também foi contagiado com a doença.

Segundo o El País, o Centro de Investigação em Saúde Animal (Cresa) de Barcelona recebeu o cadáver do animal, que tinha quatro anos, há cerca de uma semana, e analisou os vários órgãos para perceber se o gato estaria infetado com o SARS-CoV-2.

Os investigadores acabaram por encontrar o vírus na cavidade nasal e num gânglio linfático próximo do intestino, mas a carga viral era muito reduzida.

Segundo a análise, divulgada esta sexta-feira, o gato tinha um problema genético no coração, uma cardiomiopatia hipertrófica, que pode causar morte súbita. Nenhuma das lesões encontradas no animal eram compatíveis com uma infeção pelo novo coronavírus, garantem os veterinários.

Isto só demonstra que os gatos, em ocasiões muito isoladas, podem ser vítimas colaterais da pandemia, mas há muito pouca probabilidade de que possam infetar as pessoas", explicou a diretora do Cresa, Nàtalia Majó, citada pelo El País.

Já o investigador Joaqum Segalés acrescentou que o objetivo agora é publicar os dados da investigação numa revista científica, mas antes "queremos tentar sequenciar o genoma do vírus e ver se o animal tinha anticorpos", explicou.

A família levou o gato ao veterinário quando percebeu que este estava a sofrer com dificuldades respiratórias. Por ter muito poucas plaquetas no sangue e insuficiência cardíaca, foi aconselhada a eutanásia do animal e, devido ao histórico familiar de Covid-19, o cadáver foi então enviado para investigação.

Este será o sexto gato infetado com o novo coronavírus: até ao momento, foram registados dois casos de gatos com infeção em Hong Kong, um na Bélgica, outro em Nova Iorque e um quinto em França, que foi reportado na passada segunda-feira.