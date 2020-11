Oito presos morreram e 71 ficaram feridos no Sri Lanka durante um motim em protesto contra a disseminação de casos do novo coronavírus na prisão, disseram esta segunda-feira autoridades locais.

O ministro da Reforma das Prisões, Sudarshini Fernandopulle, disse que as autoridades não tinham escolha a não ser atirar nos prisioneiros para evitar uma fuga em massa.

Infelizmente, oito presos foram mortos", disse o ministro ao parlamento, acrescentando que as autoridades recuperaram o controlo da prisão.

As prisões no Sri Lanka estão em convulsão há semanas, à medida que o número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar e depois das autoridades proibirem as visitas.

Os presos da prisão de alta segurança de Mahara, perto de Colombo, começaram um motim na noite de domingo, após atearem fogo em cozinhas e um prédio administrativo e levar dois guardas como reféns, disse a polícia.

O motim na prisão, que abriga cerca de 10.000 presos, começou quando o número de infeções pelo novo coronavírus ultrapassou 180, disseram as autoridades.

Dois presos diagnosticados com covid-19 morreram devido á doença e outros 1.200 presos e guardas prisionais estão infetados, disseram as autoridades.

Esta segunda-feira, tiros intermitentes podiam ser ouvidos, enquanto cerca de 800 membros das forças de segurança retomavam o controlo da prisão.