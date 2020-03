A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 26.621 pessoas em todo o mundo desde seu início em dezembro, na China, segundo um balanço da AFP, às 19:00 desta sexta-feira, baseado em dados de fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 572.040 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 183 países e territórios desde o início da epidemia.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 124.400 pessoas são agora consideradas curadas.

Desde a contagem feita às 19:00 de quinta-feira, 3.328 novas mortes e 66.457 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas foram a Itália, com 919 novas mortes, a Espanha (769) e os Estados Unidos (392).

A Itália, que teve sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, tem agora 9.134 mortes, em 86.498 casos. Só hoje foram anunciados 5.959 novos casos e 919 mortes, enquanto 10.950 pessoas são dadas como curadas pelas autoridades italianas.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 4.858 mortes, em 64.059 casos, a China continental, com 3.292 mortes (81.340 casos), o Irão, com 2.378 mortes (32.332 casos) e a França, com 1.995 mortes (32.964 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.340 casos (55 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 3.292 mortes (5 novas) e 74.588 curas.

Desde quinta-feira, às 19:00, África do Sul, Honduras, Venezuela, Nicarágua e Uzbequistão anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus em seu solo, enquanto São Cristóvão e Nevis anunciaram o diagnóstico dos primeiros casos.

A Europa totalizava às 19:00 desta sexta-feira 18.638 mortes, para 313.801 casos, a Ásia 3.684 mortes (102.161 casos), o Médio Oriente 2.446 mortes (39.431 casos), os Estados Unidos e Canadá 1.491 mortes (98.860 casos), a América Latina e Caribe 234 mortes (10.474 casos), África 114 mortes (3.826 casos) e a Oceânia 14 mortes (3.491 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal registam-se 76 mortes e 4.268 infeções confirmadas, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde.