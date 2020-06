O Papa Francisco mostrou-se esta quarta-feira preocupado com a situação nos Estados Unidos após a morte de George Floyd e afirmou que o racismo não pode ser tolerado, bem como os episódios de violência naquele país.

Durante as saudações aos fiéis de língua inglesa, Francisco declarou que estava a acompanhar "com grande preocupação as dolorosas perturbações que estão a acontecer nos Estados Unidos, depois da trágica morte de George Floyd ".

Para o Papa, "a violência das últimas noites é autodestrutiva" e “nada se ganha e muito se perde".

We cannot tolerate or turn a blind eye to racism and exclusion in any form. At the same time, we have to recognize that violence is self-destructive and self-defeating. Nothing is gained by violence and so much is lost. Let us pray for reconciliation and peace.