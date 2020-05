O Papa Francisco agradeceu esta terça-feira aos enfermeiros o "serviço prestado à Humanidade" e pediu, neste Dia Internacional dos Enfermeiros, um maior investimento dos Estados nos sistemas de saúde.

"Obrigado pelo serviço à Humanidade!", declarou o chefe da Igreja Católica, em mensagem transmitida por ocasião do Dia Internacional dos Enfermeiros.

Testemunhamos diariamente o exemplo de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde, em particular dos enfermeiros, que com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo ajudam as pessoas afetadas pelo vírus [covid-19], correndo risco de vida", salientou o Papa, qualificando os enfermeiros como "santos da porta do lado".